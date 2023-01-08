بالصور انفوجرافيك لـ"فلسطين اليوم" أسرى قضوا أكثر من 35 عامًا في سجون الاحتلال

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انفوجرافيك لـ"فلسطين اليوم" أسرى قضوا أكثر من 35 عامًا في سجون الاحتلال
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:59 ص
08 يناير 2023
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