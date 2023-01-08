الذكرى الثانية عشر لاستشهاد المجاهد خلدون سمودي

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: بتاريخ 30 يناير عام 1986م، كانت بلدة اليامون على موعد مع فارسها: خلدون ماجد سمودي، لعائلة كريمة ربته على حب الجهاد والمقاومة، حيث تلقى تعليمه في مدارس البلدة.

في صفوف الجهاد: انتمى فارسنا إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي منذ نعومة أظفاره، وشارك مع إخوانه في رشق قوات الاحتلال التي كانت تتوغل بلدته بالحجارة، وشارك في غالبية المواجهات مع العدو ، وقد تعرض للاعتقال نتيجة لذلك حيث أمضى 3 أشهر في سجن مجدو.

كان فارسنا على علاقة مع الشهيد المجاهد سالم عمر سمودي والذي ارتقى بعده بأسبوع حيث كانت تربطهما علاقة قوية فشاركا سويًا في المواجهات مع العدو.

شهيداً على طريق القدس: بتاريخ 8 يناير عام 2011م، كان فارسنا خلدون على موعد مع الشهادة حينما كان يمر عبر أحد حواجز الاحتلال في نابلس، فقام جندي صهيوني حاقد بإطلاق رصاصات الغدر صوب جسده الطاهر ليرتقي على الفور محققًا حلمه بالشهادة التي طالما انتظرها مقبلاً غير مدبر.