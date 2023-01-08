سعر الدولار اليوم في السودان في السوق السوداء، تشهد العملة الوطنية في السودان تغيرات ملحوظة أمام العملات الأجنبية لاسيما مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، سواء في السوق السوداء أو في مكاتب الصرافة، في التعامل الصباحية على شاشات البورصة المحلية، أو الأجنبية، ويبحث السودانيون والمواطنون الأجانب في السودان عن، سعر الدولار اليوم في السودان في السوق السوداء، لأن الأجانب الذين يتلقون رواتبهم بعملة الدولار يهتمون بالاطلاع على سعر الدولار اليوم في السودان في السوق السوداء، والمكاتب الرسمية المرخصة.

سعر الدولار اليوم في بنوك السودان

ويهتم المواطنون السودانيون في البحث عن، سعر الدولار اليوم في السودان في السوق السوداء، حيث نرفق سنرفق لكم، سعر الدولار اليوم في بنوك السودان، حيث بعد الاطلاع عبر شاشات التداول أن سعر الدولار اليوم في السودان شهد استقراراً مقابل العملة الجنيه السوداني في السوق السوداء خلال تداول اليوم الأحد 8 يناير 2023، وذلك عند مستوى 582 جنيها للشراء و584 جنيهاً للبيع، وتهتم وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، بنشر تحديث سعر الدولار اليوم في بنوك السودان.

أسعار العملات في السودان اليوم الأحد

أسعار العملات في السودان اليوم الأحد، شهدت أسعار العملات اليوم الأحد في السودان استقراراً، إذ لم تشهد أي ارتفاع أو انخفاض ملحوظ، وذلك وفق ما أظهرته شاشات البورصة، والأسواق المحلية، وفي هذه المقالة، سننشر لكم، أسعار العملات في السودان، حيث سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، 582 جنيها للشراء و584 جنيهاً للبيع، بينما سجّل اليورو 615 جنيهاً سودانياً، في حين بلغ الجنيه الاسترليني مستوى 710 جنيهات.

ارتفاع جديد.. سعر الدولار في السودان اليوم السبت 7 يناير 2023م اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني من السوق السوداء و البنوك https://t.co/WkjTV7Q8SA 👇🏾 تفاصيل من الرابط — اخبار السودان (@sudanakhbar) January 7, 2023

كم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم

ويتساءل عدد كبير من المهتمين عن، كم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم، خاصة الذين ينوون السفر من السعودية إلى السودان إو من لديهم تجارة بين البلدين، أو حتى أصحاب التحويلات المالية بين الدولتين، إذ سجّل سعر الريال السعودي لدى السوق السوداء في السودان صباح اليوم مستوى 154 جنيها للشراء، و155 جنيهاً للبيع، وبهذا ننتهي من اعداد مقالة عن، سعر الدولار اليوم في السودان في السوق السوداء.