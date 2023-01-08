بعد 3 سنوات ..الصين تُلغي الحجر الصحي للمسافرين القادمين

بعد 3 سنوات من العزل الذاتي المفروض ، ألغت الصين شروط الحجر الصحي للمسافرين القادمين من الخارج، اليوم الأحد ، بالرغم من أن البلاد تعاني من طفرة في الإصابات بكوفيد.

عبر الأشخاص الأوائل القادمون للبلاد عن ارتياحهم لعدم الخضوع للحجر الصحي المرهق الذي كان جزءا أساسيا من الحياة في إطار سياسة الصين "صفر كوفيد"، بحسب "فرانس برس".

وفي هونغ كونغ، حيث أعيد فتح الحدود مع البر الرئيسي الصيني بعد سنوات من الإغلاق، من المقرر أن يسافر أكثر من 400 ألف شخص إلى الشمال خلال الأسابيع الثمانية المقبلة.

وبدأت الصين في الشهر الماضي تخليا دراماتيكيا عن استراتيجية صفر كوفيد المتشددة التي فرضت حجرا صحيا إجباريا وإغلاقات عقابية.

وكان للسياسة تأثير هائل على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأثارت الاستياء في أنحاء المجتمع وهو ما أدى إلى احتجاجات في أنحاء البلاد قبل أن يتم تخفيفها.

في مطار بودونغ الدولي بشانغهاي، قالت امرأة تدعى بانغ، الأحد، إنها مسرورة لسهولة السفر.

وأضافت: "أعتقد أنه من الجيد حقا أن السياسة تغيرت الآن، إنها إنسانية حقا".