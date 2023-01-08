بالصور تصاميم جديدة للعملة الورقية الأردنية

نشر البنك المركزي الأردني صورا للتصميم الجديد لفئات أوراق النقد الأردني، من الإصدار الخامس، وهي 50 دينار و20 دينار، و10 دنانير و5 دنانير، لتعريف الجمهور بها.

وتضمن الإصدار الجديد من العملة الورقية الأردنية تعديلات في التصميم والشكل وبعض الألوان، والمعالم والصور التي رسمت على الأوراق.

إضافة إلى علامات أمنية جديدة، وتحسينات على جودة الأوراق، من أجل إطالة عمرها في التداول، علما بأنه مضى 20 عاما على طرح الإصدار السابق، وهو ما خلق حاجة إلى تعديلات على العلامات الأمنية للعملة الأردنية، وتحسين المواصفات، وبعض المميزات الخاصة بالمكفوفين وضعيفي البصر؛ من أجل التعرف على العملة بطريق اللمس.

ولفت البنك المركزي إلى أن الفئات الجديدة لن يجري تداولها قانونيا إلا بعد طرحها مع الإصدار السابق، بعد تحديد موعد لذلك، ويستثنى من ذلك فئة الدينار، التي طرحت نهاية العام الماضي للتداول بجانب استمرار التعامل بالنسخة القديمة من الدينار.







