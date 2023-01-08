قتلى وإصابات بحادث سير مروع في الصين

لقي 17 شخصاً على الأقل مصرعهم، وأصيب 22 آخرين، اليوم الأحد 8 يناير 2023، إثر حادث سير وقع في مقاطعة جيانغشي الصينية جنوب شرقي الصين.

وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية: "لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم، وأٌصيب 22 آخرين جراء حادث سير في منطقة نانتشانغ بمقاطعة جيانغشي اليوم الأحد"، لافتة إلى أن السلطات تجري تحقيقا في سبب حادث السير.

وفي 28 ديسمبر الماضي، وقع حادث سير ضخم في الصين تسبب في تضرر أكثر من 200 سيارة بسبب الضباب الكثيف الذي حجب الرؤية في مدينة تشنغتشو الصينية، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخص واحد على الأقل.