سعر الذهب في سوريا اليوم الاحد 8 يناير 2023، تشهد أسعار الذهب في سوريا عدم ثبات في أسعارها، فكل يوم يختلف سعر جرام الذهب في سوريا اليوم عن أمس، لأن أسعار الذهب اليوم ترتبط ارتباطاً وثيقاً في النظام المالي العالمي، فيما يتعلق بأسعار الدولار والذهب وكذلك لها علاقة بالأزمات العالمية سواء السياسية أو الاقتصادية، لهذا فإن أسعار الذهب في سوريا اليوم تشهد انخفاضا وارتفاعاً على مدار اليوم، لذلك سننشر لكم سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد 8-1-2023 وفق التحديثات لحظة بلحظة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا اليوم

ويعتبر سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا اليوم، من أهم عيارات الذهب التي يبحث عنها السوريون، فهو الأكثر طلبا وكذلك رواجا في المتاجر السورية، نظراً لجودة صناعته وسعره المناسب لمعظم الشرائح، لهذا سننشر لكم عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا اليوم، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا، 131.958 ليرة، ما يعادل 52.52 دولار.

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سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، كذلك تبحث شريحة من السوريين عن سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، وهو عبارة عن سبائك ذهبية خالصة في العادة، ويتم شرائها وتصنيعها في المصانع، وهي مهمة بالنسبة لأصحاب المصانع والمتاجر، لذلك سننشر لكم، سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم الأحد 8 يناير 2023، 150.806 ليرة، ما يعادل 60.02دولار.

سعر أونصة الذهب في سوريا اليوم الاحد 8يناير 2023- سعر جنيه الذهب في سوريا

حتى إن التجار يهتمون بمعرفة سعر أونصة الذهب في سوريا لحظة بلحظة، حيث إن أوقية الذهب في سوريا تعادل تقريبا 31.8 جرامات من الذهب، وليس وزن الأوقية الطبيعية المتعارف عليها وهي ربع الكيلو، سعر أونصة الذهب في سوريا اليوم الاحد 8يناير 2023- سعر جنيه الذهب في سوريا، حيث إن سعر أوقية الذهب في سوريا وصل لليوم الأحد، 4.690.058 ليرة، أي ما يعادل 1.867دولار، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.055.666 ليرة، أي ما يعادل 420.17دولار، سعر الذهب في سوريا اليوم الاحد 8 يناير 2023.