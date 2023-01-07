الصواف يكتب: "وحدة المقاومة وتطورها" العنوان الأهم لـ " ما خفي أعظم"

"ما خفي أعظم" الذي بثته قناة الجزيرة وقدمه الإعلامي تامر المسحال ركز على عنصرين مهمين تشهدهما المقاومة في الضفة الغربية والتي كانت في أمس الحاجة إليهما؛ وهما وحدة العمل المقاوم، وتطوير أدوات المقاومة من حيث العتاد والإدارة والحس الأمني، وقد ظهرا جليا خلال البرنامج وأكد عليهما القائد أكرم العجوري القائد العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وكافة المقاومين الذين تحدثوا خلال ما خفي أعظم.

فوحدة العمل المقاوم في الضفة الغربية كان العنوان الأهم الذي أظهرته حلقة المسحال، إضافة للتطور الذي بدأ ينتهجه المقاومون عبر التدريب وتوزيع المهام إضافة الى التطور الأمني وهو العنصر الأهم في نجاح العمل المقاوم، وهو أيضاً تطور مهم لا يقل أهمية عن تطوير العتاد والعدة.

النقطة الأخيرة؛ أن حلقة "ما خفي أعظم" أظهرت أن صراع الأدمغة بين المقاومة والاحتلال على أشده، ولعل ما قدمه البرنامح حول العنصر 106 كان دليلاً على الوعي الذي باتت عليه المقاومة، وهو عنصر مهم لدي المقاومة، والذي أخذ جزء من تخطيطها واستطاع أن يحقق انجار ويسجل نقطة مهمة ضد جهاز المخابرات الصهيوني، وهو أمر يزيد من ثقة المواطنين بالمقاومة وقدراتها رغم قلة ما تملك إلا أنها تحقق نجاحات مهمة، وأن الاختراق ليس حكرا على العدو، بل للمقاومة قدرات أيضاً.