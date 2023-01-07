بالفيديو شاهد | إحراق نقطة عسكرية لقوات الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:41 م
07 يناير 2023
حاجز عسكري.jpg
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شاهد | إحراق نقطة عسكرية لقوات الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس

 

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