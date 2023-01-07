اعتقالات وإصابات بعد استيلاء مستوطن على أراضي مواطنين في يطا الخليل

شهدت بلدة يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة اليوم السبت 7/1/2023، مواجهات عنيفة عقب استيلاء أحد المستوطنين على 10 دونمات، حيث أصيب شابان واعتقل آخران.

وذكر شهود عيان، أن أحد المستوطنين نصب أربعة بيوتا متنقلة "كرفانات" في منطقة زويدن، على مساحة 10 دونما، بالقرب من قرية أم الخير في بادية يطا.

وبين الشهود، أن مواجهات اندلعت عقب عملية الاستيلاء تلك، ما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين بقنابل صوت اطلقها عليهما الجنود، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما اصيب العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطنين حسن سويلم البسايطة، وعبد الرحمن البسايطة في محيط المنطقة المستهدفة.

ويحاول الاحتلال ومستوطنوه الاستيلاء على مزيد من الأراضي في المنطقة الشرقية المطلة على البحر الميت والأغوار، في مسعى لمنعهم من الوصول إلى أكثر من 2000 دونم، بهدف التوسع الاستيطاني.