صور.. تفاصيل سالفة وسم طرد الاغا مطلب على تويتر

تفاصيل سالفة وسم طرد الاغا مطلب ، وضجت آلاف التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتقدمها منصة تويتر للتدوين المصغر على هذا الوسم الذي بات حديث النشطاء في المملكة العربية السعودية ويعود ذلك إلى قصة ارتكبها الإعلامي مصطفى الاغا وقد رفضها الجمهور السعودي الرياضي فيما ذهب أخرون على محركات البحث لا سيما على جوجل الشهير من أجل التعرف على كامل التفاصيل التي تتحدث عنه ولقد لبى فريق فلسطين اليوم الاخباري نداء الباحثين وقام في وضع ونشر الإجابة كاملة في هذه السطور بالصور والفيديو مع نقل بعض من تغريدات النشطاء وهو التالي :

تفاصيل سالفة طرد الاغا مطلب

وحول هذا الموضوع الرائج الآن على مواقع التواصل الاجتماعي بكافة وسائله وضعنا لكم الإجابة الكاملة عن سبب قصة صعود وسم طرد الاغا مطلب وهو التالي: إذ أن نشطاء نظما حملة رياضية ضد الإعلامي "مصطفى الآغا" مقدم برنامج "صدى الملاعب" بسبب منعه للإعلامي "عبدالله زنان" بعدم التمني بالفوز لفريق ضد آخر في البرنامج.

وفي التفاصيل ايضًا ، رد الإعلامي الآغا عليه البرنامج حيادي يقبل التوقع ولا يقبل التمني، و "زنان" يعتذر ، وعن تغريدات النشطاء حوله فقد نقلنا بعض منها بالصور والفيديو وهي :

وسم طرد الاغا مطلب

عدي علق : في الادارة مبدأ: لا يوجد تعلم من غير أخطاء واعتقد المقطعين لها مالها وعليها ما عليها... الدرس : لا تضع أحكام لكل الحالات وتلزم نفسك به صدقني اول من يخالفه أنت... تحياتي".

أبو ناصر علق : "للأسف. خيبت ظنا ايها الاعلامي العريق المبدع وكل اللي ذكرته لك ضاع منك عندما ارضيت معزبك على حساب مهنتك".

يحيى السهر علق على تفاصيل سالفة وسم طرد الاغا مطلب : "متصنع المثالية بالأعلام يكون المقدم حيادي ويطلق العنان للضيوف لأبداء آرائهم وليس لمصادرتها .. اسلوب دون مستوى مقدم له خبرته ولكن يتكلم ويفرض اسلوب ليس للأعلام صلة به ولكن حفظاً لمشاعر اصدقائه او هو نفسه .. سقط الاغا في اخر درس اعلامي له ".

برأيك : ماسبب تشنج مطفايا ضد الاعلامي النصراوي بن زنان وكذبه امام المشاهدين ؟

اوامر ؟

زهايمر ؟@mustafa_agha pic.twitter.com/d1Ex1CjyWq — هلالي نزيه (@Alzaiim1982) January 7, 2023

عبد الناصر علق : "سيف النصر بن ابو احمد ليس بجديد ومعروف ميوله نصراوي عالمي وتحدث بها في قنوات عالمية افضل واكبر واميز من برنامج الصدى . والتناقض اللي صار من مصطفى الاغا امتداد لتناقض بعض مقدمي البرامج عندما يكون الموضوع يخص النصر ".

ماجد العالمي علق : "المذيع السعودي القدير محمد الشهري مؤسس برنامج صدى الملاعب وقائد التميز والنجاح ولولا الله ثم هذا الرجل لما حقق البرنامج كل هذه الشهرة والصدى الواسع اختطف السوري مصطفى الآغا صدى الملاعب بلا جدارة ونسبه له كذباً وزوراً وبهتاناً ".

من هو مصطفى الاغا ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول ما تفاصيل سالفة طرد الاغا مطلب وضعنا لكم معلومات عامة الإعلامي مصطفى الاغا وهو من مواليد السادس يونيو 1963 وهو إعلامي رياضي سوري.

كما ونواصل معكم تقديم المعلومات حول هذا الإعلامي المثير للجدل ، وهو يحمل الجنسية البريطانية، ولد بمخيم اليرموك في دمشق يعمل في محطة إم بي سي التلفزيونية، ويقدم برنامج صدى الملاعب متزوج من المذيعة مي الخطيب، له ابن كرم وبنت ناتالي .