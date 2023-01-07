الآن .. بث مباشر مباراة ريال مدريد وفياريال على يلا شوت HD اليوم .. مباشر ريال مدريد live

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفياريال الآن على يلا شوت ضمن الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الاسباني اليوم السبت الموافق 7-1-2023 ، وفي تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت جمهورية مصر العربية سوف تنطلق هذه المباراة التي تجمع بين اعرق الفرق الاسبانية وهم ريال مدريد وفياريال على ملعب لا سيراميكا معقل فريق الغواصات الصفراء في المقابل بدأت الجماهير العريقة في جميع مختلف انحاء دول العالم في البحث عبر محركات جوجل الشهير وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري إلى الحرص وبشدة في كتابة هذه المقالة التي من خلالها تتعرفون على هذا الفائز وفي هذا الاطار قمنا في وضع التشكيلة والقنوات الناقلة حتى يتمكن كافة الأشخاص من التعرف عليها وهي :

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفياريال الآن

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بكافة وسائلها بدأ الجميع في التفاعل معها حيث ابدوا رائيهم في أداء اللاعبين وقوة المباراة وغيرها ، أما رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وفياريال على يلا شوت وهو هنـــــــــــــــــــــــا ، وما يميز هذا الرابط انه يعرضها بجودة عالية وبدون تقطيع وبالمجان .

وفي تمام الساعة السادسة والربع سيتم عرض مباراة ريال مدرد وفياريال في توقيت المملكة العربية السعودية والامارات وقطر والساعة الرابعة والربع بتوقيت الجزائر والمغرب ، وخلال الشوطين تشهد أروع المفاجآت من كلا اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والانتصار .

بث مباشر ريال مدريد اليوم يلا شوت

وفي الترتيب الثاني يحتل ريال مدريد مركزه في الدوري الاسباني برصيد 38 نقطة ، وفي المركز السابع يحتل فياريال ترتيبه برصيد 24 نقطية ، وعن تشكيلة الريال فهي : وفي خط الهجوم ضم : فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي .

ونواصل معكم في تشكيلة ريال مدريد ، إذ يضم خط الوسط كل من اللاعب : توني كروس - أوريليان تشواميني - لوكا مودريتش

أما في خط الدفاع جاء منهم : فيرلان ميندي – أنطونيو روديجر – دافيد ألابا – لوكاس فاسكيز، في حين يتولى حارس المرمى جاء ذلك : تيبو كورتوا ، وفيما يلي تكملة المعلومات عنها .

ريال مدريد وفياريال بث مباشر HD

ونضيف لكم في هذه الفقرة معلومات عن تشكلة فياريال امام ريال مدريد والتي جاءت على النحو التالي: إذ أنها يأتي في خط الهجوم جاء : صامويل تشوكويزى - جيرارد مورينو - يريمي بينو ، وفي خط الوسط ضم: أليكس باينا - داني باريخو - إيتيان كابوي

كما أنه جاء في خط الدفاع كل من : كيكو فيمينا - راؤول ألبيول - باو توريس - ألبرتو مورينو، وفي حراسة المرمى يأتي اللاعب: بيبي رينا ، والان سوف نتعرف معكم في تردد القنوات الناقلة وهو .

مشاهدة مباراة ريال مدريد الان بدون تقطيع

وفي هذه الفقرات سوف نتعرف على الترددات الناقلة للمباراة ، وهي تعرض مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر بجودة HD وهي التالي:

اسم القناة beIN SPORTS القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11054 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي تصحيح الخطأ ألي

تردد بين سبورت المفتوحة - القمر النايل سات التردد 12765 أو 11054 معدل الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 4/3 إشارة ارسال البث إشارة ارسال البث معدّل تردد الموجة 8PSK

تردد قناة بين سبورت - القمر سهيل سات 26 شرق التردد (ميجا هرتز) 11547 أو 11566 معدل الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB–S2 معدّل تردد الموجة : 8PSK

بث ماشر فياريال وريال مدريد live

وفي اطار المعلومات التي نقدمها لهم حول بث مباشر مباراة ريال مدريد وفياريال الآن وضعنا بين ايديكم ترتيب الدوري السعودي 2023 وهو على النحو التالي:

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط

1 شعار برشلونة برشلونة 15 12 2 1 23 6:34 28 38

2 شعار ريال مدريد ريال مدريد 15 12 2 1 23 14:35 21 38

3 شعار ريال سوسييداد ريال سوسييداد 15 9 2 4 23 17:21 4 29

4 شعار أتلتيكو مدريد أتلتيكو مدريد 15 8 3 4 23 14:23 9 27

5 شعار أتلتيك بيلباو أتلتيك بيلباو 15 7 4 4 23 14:24 10 25

6 شعار ريال بيتيس ريال بيتيس 15 7 4 4 23 12:17 5 25

7 شعار فياريال فياريال 15 7 3 5 23 11:17 6 24

8 شعار رايو فايكانو رايو فايكانو 15 6 5 4 23 18:22 4 23

9 شعار أوساسونا أوساسونا 15 7 2 6 23 16:16 0 23

10 شعار فالنسيا فالنسيا 16 5 4 7 22 18:23 5 19

11 شعار مايوركا مايوركا 15 5 4 6 23 15:13 -2 19

12 شعار جيرونا جيرونا 15 4 5 6 23 24:22 -2 17

13 شعار ألميريا ألميريا 15 5 2 8 23 23:17 -6 17

14 شعار خيتافي خيتافي 15 4 5 6 23 20:14 -6 17

15 شعار بلد الوليد بلد الوليد 15 5 2 8 23 23:13 -10 17

16 شعار سيلتا فيغو سيلتا فيغو 16 4 4 8 22 27:16 -11 16

17 شعار قادش قادش 16 3 6 7 22 27:11 -16 15

18 شعار إسبانيول إسبانيول 15 2 7 6 23 23:17 -6 13

19 شعار إشبيلية إشبيلية 15 2 6 7 23 23:14 -9 12

20 شعار إلتشي إلتشي 16 0 4 12 22 34:10 -24 4

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وفياريال الآن على يلا شوت اليوم السبت الموافق 7-1-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، ونذكر إلى أننا نضع يوميا العديد من المباريات القوية والهامة في الدوريات العربية والأوروبية .