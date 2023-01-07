فيديو.. ما سبب قصة هاشتاق طرد الاغا مطلب على تويتر بالسعودية

ما سبب قصة هاشتاق طرد الاغا مطلب على تويتر بالسعودية ، ولقد صعد هذا الوسم على قائمة التريند على منصة تويتر اليوم السبت الموافق 7-1-2023 وسط تفاعل بالآلاف من النشطاء عليه والذين طالبوا عبره بطرد الإعلامي مصطفة الأغا من قناة ام بي سي mbc بسبب سلوكه الأخير مع زميل له رفضه الجمهور المتابع له وفي هذا المقام قام فريق فلسطين اليوم الإخبارية في توضيح الصورة الكاملة حول سبب صعود على الموضوع على الساحة الرقمية فيما بدأت بعض المواقع الإخبارية السعودية والعربية في التفاعل معه بصورة عالية وكل ما عليكم الان هو المتابعة في قراءة هذه المقالة وهي :

ما سبب قصة هاشتاق طرد الاغا مطلب

وحول هذا الموضوع الرائج الآن على مواقع التواصل الاجتماعي بكافة وسائله وضعنا لكم الإجابة الكاملة عن سبب قصة صعود وسم طرد الاغا مطلب وهو التالي: إذ أن نشطاء نظما حملة رياضية ضد الإعلامي "مصطفى الآغا" مقدم برنامج "صدى الملاعب" بسبب منعه للإعلامي "عبدالله زنان" بعدم التمني بالفوز لفريق ضد آخر في البرنامج.

وفي التفاصيل ايضًا ، رد الإعلامي الآغا عليه البرنامج حيادي يقبل التوقع ولا يقبل التمني، و "زنان" يعتذر ، وعن تغريدات النشطاء حوله فقد نقلنا بعض منها بالصور والفيديو وهي :

وسم طرد الاغا مطلب

عدي علق : في الادارة مبدأ: لا يوجد تعلم من غير أخطاء واعتقد المقطعين لها مالها وعليها ما عليها... الدرس : لا تضع أحكام لكل الحالات وتلزم نفسك به صدقني اول من يخالفه أنت... تحياتي".

أبو ناصر علق : "للأسف. خيبت ظنا ايها الاعلامي العريق المبدع وكل اللي ذكرته لك ضاع منك عندما ارضيت معزبك على حساب مهنتك".

يحيى السهر علق على هاشتاق طرد الاغا مطلب : "متصنع المثالية بالأعلام يكون المقدم حيادي ويطلق العنان للضيوف لأبداء آرائهم وليس لمصادرتها .. اسلوب دون مستوى مقدم له خبرته ولكن يتكلم ويفرض اسلوب ليس للأعلام صلة به ولكن حفظاً لمشاعر اصدقائه او هو نفسه .. سقط الاغا في اخر درس اعلامي له ".

#طرد_الأغا_مطلب



مع الضيف اقول ابغى توقع ماعندي أمنيات



والضيوف الثانين عادي pic.twitter.com/f9E5RYHHEm — أبو عدي CR7 (@booo7q) January 6, 2023

عبد الناصر علق : "سيف النصر بن ابو احمد ليس بجديد ومعروف ميوله نصراوي عالمي وتحدث بها في قنوات عالمية افضل واكبر واميز من برنامج الصدى . والتناقض اللي صار من مصطفى الاغا امتداد لتناقض بعض مقدمي البرامج عندما يكون الموضوع يخص النصر ".

ماجد العالمي علق على وسم طرد الاغا مطلب : "المذيع السعودي القدير محمد الشهري مؤسس برنامج صدى الملاعب وقائد التميز والنجاح ولولا الله ثم هذا الرجل لما حقق البرنامج كل هذه الشهرة والصدى الواسع اختطف السوري مصطفى الآغا صدى الملاعب بلا جدارة ونسبه له كذباً وزوراً وبهتاناً ".

سالفة طرد الاغا مطلب

برأيك : ماسبب تشنج مطفايا ضد الاعلامي النصراوي بن زنان وكذبه امام المشاهدين ؟

اوامر ؟

زهايمر ؟@mustafa_agha pic.twitter.com/d1Ex1CjyWq — هلالي نزيه (@Alzaiim1982) January 7, 2023

من هو مصطفى الاغا ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول ما سبب قصة هاشتاق طرد الاغا مطلب وضعنا لكم معلومات عامة الإعلامي مصطفى الاغا وهو من مواليد السادس يونيو 1963 وهو إعلامي رياضي سوري.

كما ونواصل معكم تقديم المعلومات حول هذا الإعلامي المثير للجدل ، وهو يحمل الجنسية البريطانية، ولد بمخيم اليرموك في دمشق يعمل في محطة إم بي سي التلفزيونية، ويقدم برنامج صدى الملاعب متزوج من المذيعة مي الخطيب، له ابن كرم وبنت ناتالي .