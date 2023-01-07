صحيفة عبرية تكشف: "إسرائيل" استخدمت طائرات مسيّرات لاغتيال الفلسطينيين بالضفة

كشفت صحيفة عبرية اليوم السبت 7/1/2023، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، استخدم طائرات مسيرة لقتل الفلسطينيين في الضفة المحتلة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن جيش الاحتلال استخدام خلال العامين الماضيين، طائرات مسيرة ضد الفلسطينيين تحمل قنابل غاز وأخرى يدوية، وتطلق النار، وبعضها يحمل متفجرات.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن ضابط "إسرائيلي" كبير، أن جيش الاحتلال طَوَر هذه الطائرات ويستخدم بعضها بشكل انتحاري، وأخرى لإطلاق قنابل يدوية، وقنابل الغاز، وإطلاق النار من أسلحة رشاشة، وبعضها يحولها لإطلاق صواريخ موجهة لضرب أهداف معينة".

ووفق الضابط، فإن "الطائرات التي تحمل قنابل يدوية، يمكنها إطلاق عدد كبير منها، واستهداف المطلوبين لدى إسرائيل أو مجموعات فلسطينية مسلحة، حتى لو كانوا داخل منازل أو غرف معينة".

وأشارت "يديعوت أحرنوت" إلى أن هذه الطائرات "تستخدم من قبل القوات البرية الإسرائيلية".

وتستخدم هذه الطائرات أيضاً، بحسب المصدر ذاته، "لتنفيذ مهام صعبة وسرية للجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين".

وفي سبتمبر/أيلول 2022، أعطى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الضوء الأخضر لاستخدام طائرات مسيرة مسلحة، لتنفيذ عمليات اغتيال بالضفة الغربية.