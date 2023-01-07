"إسرائيل" تشارك في "منتدى النقب" في الإمارات

من المقرر، أن يشارك وفد "إسرائيلي" في اللقاءات التي ستعقدها مجموعات العمل المنبثقة من "منتدى النقب" في أبو ظبي، بمشاركة مصر، والإمارات، والمغرب، والبحرين، وأمريكا.

ووفقاً لمسؤولين صهاينة، فالوفد "الإسرائيلي" سيتوجه غداً الأحد لأبوظبي للمشاركة في هذه اللقاءات.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن مجموعات العمل المنبثقة من المنتدى ستناقش آفاق التعاون في المجالات الأمنية والاستخبارية والاقتصادية، وضمنها الزراعة والمياه.

وتعتبر لقاءات مجموعات العمل المنبثقة من "منتدى النقب" هي الأولى التي تلتئم منذ انعقاد المنتدى في النقب المحتل، قبل أكثر من عام، بمشاركة وزراء خارجية مصر، والمغرب، والإمارات، والبحرين، والولايات المتحدة، وإسرائيل.

وسيقود وكيل الخارجية الإسرائيلية ألون أوشفيتز، الجانب الإسرائيلي في مجموعات العمل المختلفة.

وأضافت القناة أن لقاءات مجموعات العمل ستكون مقدمة لاجتماع وزراء خارجية دول المنتدى الذي سيعقد في العاصمة المغربية الرباط، بعد شهرين، وتوقعت أن يمثّل إسرائيل في هذا الاجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، إيلي كوهين.

وشددت المراسلة السياسية للقناة جيلي كوهين، على أن المثير في التئام مجموعات العمل، أنه جاء بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يشارك فيها اليمين الديني المتشدد، وفي أعقاب اقتحام إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، الذي أثار جملة تنديدات واسعة في العالم العربي.