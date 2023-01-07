لليوم العاشر: وقائي السلطة يواصل اعتقال المحرر عبد الجواد من نابلس

يواصل جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية اعتقال المحرر سلامة مروان عبد الجواد (30 عامًا) من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مخيم عسكر الجديد بنابلس، بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر خاصة أن جهاز الأمن الوقائي في محافظة نابلس اختطف المحرر سلامة عبد الجواد من مكان عمله في 29-12-2022م، ويواصل اعتقاله لليوم العاشر على التوالي، حيث يتعرض لتعذيب وحشي من قبل عناصر الوقائي، ويمر بحالة صحية صعبة.

والمحرر عبد الجواد هو أسير محرر أمضى ما يقارب 3 سنوات في سجون الاحتلال، وتم الإفراج عنه في 10-2- 2022م، بعد اعتقال دام ستة أشهر في الاعتقال الإداري.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تصعد من حملات الاستدعاء والاعتقال بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة المحتلة ضمن خدمة مجانية للاحتلال.