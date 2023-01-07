مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر اليوم HD يلا شوت، يحتضن استاد ملعب لاسيراميكا مباراة القمة بين ناديي ريال مدريد وفياريال في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة والقدس، من مساء اليوم السبت الموافق 7 يناير 2023، ضمن الأسبوع الـ 16 من عمر الدوري الاسباني الممتاز 2022-2023، وسط توقعات بحضور مهيب لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد نظيره فياريال بث مباشر، أو أن تتوجه أنظار عشاق الناديين إلى شاشات القنوات الرياضية لمشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فياريال اليوم السبت، إذ يسعى فريق ريال مدريد جاهدا للانتصار على الغواصات الصفراء، حتى يبقى متصدرا للدوري الإسباني بعدما وقع برشلونة في فخ التعادل ضد اسبانيول في مباراته الأخيرة، لذلك ترقب أعين أنصار ريال مدريد، مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر اليوم HD يلا شوت.

مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر اليوم HD يلا شوت، وبعد أن مر 15 أسبوعاً من عمر الدوري الإسباني لعام 2022-2023، وخوض كل فريق 15 مباراة، يستعد اليوم ريال مدريد لمواجهة نظيره فياريال في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني، حيث إن جمهور الميرنغي متحمس جداً للفوز باللقب الغالي للموسم الثاني على التوالي، لذها سيكون شاهداً اليوم على، مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر، ويقوم بتشجيع نجومه في ريال مدريد ضد فياريال، كل تلك المعطيات دفعت فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنقل لكم، بث مباشر مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم على يوتيوب وتويتر ويلا شوت، وسبورت 360.

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ريال مدريد ضد فياريال مباشرة الآن كورة اون لاين

ريال مدريد ضد فياريال مباشرة الآن كورة اون لاين، نجم الميرنغي بقيادة مديرهم الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تمكنوا من استعادة صدارة الليغا، في الجولة الماضية بعدما حقق الفوز على بلد الوليد بهدفين دون رد جاءا من توقيع النجم الفرنسي كريم بنزيما، فيما تعثر غريمه التقليدي نادي برشلونة بالتعادل مع جاره في إقليم كتالونيا نادي إسبانيول في مباراة شهدت العديد من البطاقات الصفراء وسط كمية هائلة من علامات الاستفهام من الأوساط الرياضية لاسيما عشاق برشلونة، على أداء الحكم لاهوز.

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم السبت 7 1 2023

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم السبت 7 1 2023، بهذه الجمل يفتتح جمهور الملكي محركات البحث، والمواقع الرياضية التي تبث مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر، حيث يبحث هؤلاء عن، رابط لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فياريال اليوم بث مباشر، حيث إن ريال مدريد الآن وقبل انطلاق هذه المباراة يتساوى في عدد النقاط والترتيب مع غريمه التقليدي برشلونة، إذ يمتلك كل منهما 38 نقطة بعد مرور 15 جولة من الموسم الحالي، وهو أكبر عدد من النقاط في للفريقين متفوقين على كل المنافسين.

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التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد فياريال اليوم

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد فياريال اليوم، وفيما يتعلق بفريق فياريال من حيث ترتيب الدوري الإسباني، فإنه يحتل المركز السابع، حيث احتل هذا المركز بعدما استطاع نجومه حصد 24 نقطة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن المربع الذهبي، حيث يحرص لأن يكون ضمن الأربعة الكبار ويحجز مقعداً في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2023-2024، وبالعودة إلى ريال مدريد، سنرفق لكم تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد فياريال اليوم، قبل أن تبدأ مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر، حيث من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بهذه الأسماء، في حراسة المرمى، تيبو كورتوا، أما في خط الدفاع، فيرلان ميندي – أنطونيو روديجر – دافيد ألابا – لوكاس فاسكيز، ويقود خط الوسط الثلاثي، توني كروس - أوريليان تشواميني - لوكا مودريتش، بينما يتقدم الهجوم، فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي، مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر اليوم HD يلا شوت.