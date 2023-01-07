هل ضروري وضع واقي الشمس في الشتاء؟

عادة تحرق شمس الصيف وجه النساء، لذا تحرص على وضع واقي للشمس للتخفيف من أضرارها، لكن هل يمكن أن تم استخدام واقي الشمس في كل الأوقات والفصول، وما مدى أهمية استخدام واقي الشمس في الشتاء.

جميعنا يعرف أن في فصل الصيف يتم وضع واقي الشمس نتيجة أشعة الشمس ساطعة ونتيجة أن كمية الملابس التي ترتديها تكون أقل منها في فصل الشتاء، فبالتالي الحماية أقل والتعرض لأشعة الشمس أكثر ومخاطر الحروق البشرة منها، لكن هذا الشيء ينعكس في فصل الشتاء، فالناس يعتقد أنه لا يوجد أي مشكلة إذا لم يتم وضع واقي الشمس في فصل الشتاء.

و الأشعة الفوق البنفسجية التي تصل إلى سطح الأرض، والأشعة الفوق بنفسجية الـ UV لها ثلاث أنواع وهي UVA,UVB, UVC، والـ UVC لا يصل إلى سطح الأرض، لكن UVB, UVA وواحد منهم يسبب مشكلة إما أن يسبب حروق في الجلد أو زيادة خطر الإصابة بـ سرطان الجلد وممكن هذه المشكلة تزيد في فصل الشتاء بسبب انعكاس هذه الأشعة التعرض لها عن طريق ارتفاع عالي، ومن الممكن أن يزيد انعكاسها في حالة تشكل الجليد أو الثلج أو عن طريق انعكاسها على سطح الماء.

وذكرت احصائيات منظمة الصحة العالمية يستطيع الثلج أن يعكس إلى حد 80% من اشعاعات الـ UV، فهذه كمية كبيرة من اشعاعاتها يتم انعكاسها في فصل الشتاء، لهذا يتطلب الموضوع حماية أكبر للشخص ببصره عن طريق وضع نظارات الشمسية أما بالنسبة للجلد عن طريق وضع واقي الشمس حتى يقلل من خطر الإصابة بـ سرطان الجلد.

مخاطر فصل الشتاء للجلد

من المتوقع أن أكبر خطر في فصل الشتاء هي الرياح القوية، وهبات الريح ممكن أن تهيج البشرة، لكن ليس لديها القدرة على التسبب بحروق البشرة مثل لأشعة الـ UV التي تصل لنا عن طريق الشمس، وللعلم من الممكن أنها تستمر هذه الأشعة بالوصول في فصل الشتاء حتى لو لم تكن أشعة الشمس ساطعة عن طريق اختراقها للغيوم ووصولها إلى سطح الجلد.

نصائح مهمة

وضع واقي الشمس على البشرة الجافة قبل 15 دقيقة تقريباً من الخروج في الهواء الطلق.

استخدمي واقي الشمس عندما تكونين في الهواء الطلق كل ساعتين تقريبًا، أو بعد السباحة أو التعرُّق.

لحماية الشفاه يجب وضع بلسم الشَّفاه أو مرطب أو أحمر الّشفاه الذي يحتوي على واقي من الشمس مع عامل حماية من الشمس 30 أو أعلى.

واقي الشمس كمرطب

نعم، لأنه واقي الشمس يحتوي على زيوت ومرطبات يمكن أن تكون فعالة جداً في ترطيب البشرة دون الحاجة لتطبيق منتج مرطب خاص للبشرة، لكن في فصل الشتاء يوصى باستخدام كريم واقي من الشمس ومرطب للوجه أيضاً، وإذا كانت البشرة تعاني من الجفاف الشديد، من الممكن تطبيق واقي الشمس أولاً على بشرة نظيفة وجافة، ثم الانتظار لمدة 3 دقائق ثم قم بتطبيق المرطب.

استخدام واقي الشمس تحت العين

نعم، يمكن استخدام واقي شمس حول العينين والجفون، يعتبر هذا الأمر مهم جداً، وتعتبر الجفون واحدة من أضعف المناطق في الجلد والأكثر عرضة لحروق الشمس، لذلك فإن عدم وضع واقي الشمس عليها قد يعرّضكِ لخطر الإصابة بسرطان الجلد الذي يعرف باسم "سرطان الخلايا القاعدية".