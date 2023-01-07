بالصور كعكة الملوك في بلجيكا تجذب الزبائن... فما السبب؟

يعرض البلجيكي لوك دي فيردت بفخر 4 قطع دائرية صغيرة من الذهب عيار 18 قيراطاً عليها شعار محله للحلويات، وستوضع هذه القطع الصفراء التي تبلغ قيمة الواحدة منها 500 يورو الجمعة في أربع كعكات يختارها دي فيردت عشوائياً من بين الآلاف.

ويلاحظ دي فيردت البالغ 60 عاماً أمضى 46 منها في إعداد الحلويات أن "الزبائن يحبون الأمر، وهم سعداء جداً"، متوقعاً أن تؤدي مبادرته إلى "جذب بعض الزبائن الإضافيين".

وكما هي الحال في فرنسا ودول أخرى، يُقبل الناس بكثافة في بلجيكا على تقليد كعكة عيد الغطاس، ويصطفون طوابير لشرائها أمام محال الحلويات، وخصوصاً إذا كان الكنز المخبأ وسط اللوز المطحون الذي تُحشى به الكعكة مغرياً.

يريد دي فيردت الذي أطلق هذه المبادرة عام 2020 صنع ثلاثة آلاف كعكة هذه السنة، أي بزيادة 500 عن العام الماضي.

ويروي فيردت:"أن "الناس كانوا يقفون ساعتين في الطابور" أمام محله عام 2022، وكان يعتذر من نصف المنتظرين عن عدم قدرته على تلبية طلباتهم".

ويشرح أنه اضطر هذه السنة إلى رفع سعر الكعكة بنحو 2 يورو بسبب التضخم، ويوضح أن "أسعار الزبدة والطحين واللوز ارتفعت، وقيمة فاتورة الكهرباء ستزيد ثلاثة أضعاف.







