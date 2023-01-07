الصحة بغزة: الاحتلال يواصل منع دخول الأجهزة الطبية المُهمة إلى القطاع

أكّد الوكيل المساعد بوزارة الصحة في غزة م. بسام الحمادين، اليوم السبت 7 يناير 2023، أنّ قوات الاحتلال في كل يوم تُمعن في منع توريد الأجهزة الطبية وعلى وجه التحديد أجهزة الأشعة إلى مرافق الوزارة في قطاع غزة، بالرغم أن هناك نقص حاد في عدد الأجهزة.

وبيّن الحمادين في تصريح لـ "إذاعة الأقصى"، أنّ هناك تهالك في عدد من الأجهزة الطبية بسبب مرور الزمن عليها، فالوزارة تعاني بسبب عدم إدخال هذه الأجهزة، والاحتلال يمنع دخولها رغم أهميتها الكبيرة.

وقال: "تابعنا منذ حوالي 4 أيام إعلان الاحتلال قائمة ببعض الأجهزة التي سيسمح بإدخالها، وهذا كله نعتبره استهلاكاً اعلاميًا فقط لا أكثر، لأن الأجهزة التي يريد أن يدخلها في القائمة هي أصلاً تدخل بدون أي تنسيق، مشيراً إلى أن القائمة التي أعلن عنها الاحتلال والتي ينوي السماح بإدخالها لا تحتوي على أجهزة أشعة.

كما أكّد الحمادين، أن الاحتلال ما زال يمارس ضغطه على قطاع غزة بمنعه للأجهزة الطبية المهمة، وهذا الأمر ينعكس سلبًا على الوضع الصحي في قطاع غزة.