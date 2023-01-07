الذكرى الخامسة عشر لاستشهاد المجاهد فواز فريحات

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس:

بتاريخ 24 أغسطس 1990م، كانت بلدة اليامون قضاء جنين على موعد مع فارسها فواز عوني فريحات لعائلة كريمة ربته على حب الجهاد والمقاومة، وقد تلقى تعليمه في مدارس البلدة.

في صفوف الجهاد:

انتمى فارسنا فواز إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي ثم التحق بإخوانه في الجناح العسكري سرايا القدس، حيث شارك في العديد من عمليات إطلاق النار صوب دوريات الاحتلال، كما تعرض في إحدى مهامه الجهادية لإصابة بالغة في يده بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه.

شهيداً على طريق القدس:

بتاريخ 7 يناير عام 2008م، كان فارسنا فواز على موعد مع الحلم الذي سعى إليه وتمناه، وذلك بعد رصده قوة لجيش الاحتلال حيث حاول استهدافها لكن جنود الاحتلال أطلقوا عليه النار بشكل مباشر وارتقى مقبلاً غير مدبر.