الطقس: أجواء غائمة وباردة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت 2023-01-07، أن يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات محلية متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة وتبقى فرصة فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: 2023-01-08

يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة تبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.