الاحتلال يفرض حظراً على نشر أي تفاصيل عن مجند مزدوج نجح في تصوير ضابط مخابرات "إسرائيلي"

فرضت الرقابة العسكرية "الإسرائيلية" حظراً على نشر نتائج التفاصيل على صورة الضابط "الإسرائيلي"، "آدم" الذي كُشف عنه خلال برنامج "ما خفي أعظم".

و وفقاً لوسائل الاعلام العبرية، فقد فرضت الرقابة العسكرية حظراً على نشر أي من المعلومات عن الضابط "آدم" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر و تليجرام.

و كشفت سرايا القدس تفاصيل إحباطها اختراقا إسرائيليا لصفوفها والرد بعملية عبر مجندين مزدوجين، مشيراً الى أن "المجنـد 206" خدع ضابط المخابرات الإسرائيلي، وعاد بعد تأدية مهمته كاملة المكلف بها من سرايا القدس.

و أوضحت خلال برنامج "ما خفي أعظم" عبر قناة الجزيرة أن مجنداً مزدوج نجح في تصوير ضابط مخابرات إسرائيلي سرا التقاه في القدس قبل أن يعود إلى غزة.

و لفت الى أن العملية الأمنية أحبطت اغتيال قائد بسرايا القدس وكشفت عن خيوط وأساليب تجنيد الشاباك لفلسطينيين.