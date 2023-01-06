وزير صهيوني: الاجراءات الجديدة ضد السلطة ما هي إلا البداية

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم الجمعة، إن الإجراءات الجديدة التي اتخذت ضد السلطة الفلسطينية ليست سوى البداية، مضيفاً: "من يعمل ضدنا سيدفع ثمنا باهظا".

و أضاف سموتريتش في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "أن اتفاق التحالف الحكومي، أكد اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حد للرواتب والمزايا التي تدفع للأسرى وذوي الشهداء."

وكانت حكومة الاحتلال أقرت عقوبات جديدة على الشعب الفلسطيني، تشمل الاستيلاء على 139 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية، وكذلك الاستيلاء على المبالغ التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء، وتجميد كافة أعمال البناء في المناطق المصنفة (ج)، وفرض عقوبات على المنظمات والمؤسسات والشخصيات التي تحارب "إسرائيل" سياسيا ودوليا.