شاهد: بث مباشر ما خفي أعظم خارج الحسابات على الجزيرة الآن اليوم الجمعة 6-1-2023

بث مباشر برنامج ما خفي أعظم خارج الحسابات على قناة الجزيرة الإخبارية اليوم الجمعة 6-1-2023 ، ويعرض الصحفي تامر المسحال في برنامجه الجديد الذي سيقدم في تمام الساعة التاسعة والخمسة دقائق بتوقيت القدس وهو ما يفصلنا عنه سوى دقائق معدومة والذي يحمل في مشاهده الجميلة حول كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس فيما بدأ المتابعون من كل ارجاء الوطن بالاستعداد من أجل مشاهدة احداثه لذلك قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي نشرح لكم فيها ونضع أيضا ترددات القناة من أجل ضبطتها بكل اريحية تامة علما ان جميع المنصات الرقمية بدأت في تداوله وبصورة كبيرة وسط تفاعل جماهيري بالآلاف ويكشف فيها المواجهات الامنية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال .

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وسوف نقدم لكم التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن مشاهدة برنامج ما خفي أعظم لتامر المسحال على قناة الجزيرة الإخبارية بث مباشر ، وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي سمح الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين –سرايا القدس- ببث حلقة تحت عنوان "خارج الحسابات" وهي تدور وتتلخص عن صراع الأدمغة والعقول الدائر بين أمن السرايا والمنظومة الأمنية الصهيونية علما أنه سينعرض بشكل مباشر على منصات الجزيرة الرقمية وبالأخص الفيسبوك ويويتوب .

ونشير هنا ، إلى أنه في مشاهد برنامج ما خفي اعظم الذي يعرض بعض قليل من الآن سيتخلل بها كلمة هامة جداً لمسؤول الدائرة العسكرية لسريا القدس القائد أكرم العجوري "أبو محمد" وستكون كلمته في غاية الأهمية حول الدعم العسكري ومدى الحاقها الضرر في صفوف جيش الاحتلال ، ونستمر معكم في تقديم التفاصيل .

وقبل ان نبدأ في ذكر المعلومات الأخرى ، نود ان نذكر بأن برنامج ما خفي أعظم سوف ينعرض في تمام الساعة التاسعة والخمسة دقائق بتوقيت القدس الشريف ، وهو ما تم الإعلان عنه مسبقا من قبل القناة واذاعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

بث مباشر ما خفي أعظم يوتيوب

بث مباشر ما خفي أعظم على الجزيرة الآن

ولقد وضعنا لكم التفاصيل الكاملة التي توصلكم إلى رابط بث مباشر برنامج ما خفي أعظم لتامر المسحال على قناة الجزيرة الآن ولقد عملنا بكل حرص كبير على وضع ترددات قناة الجزيرة من أجل ضبطتها على شاشات التلفاز ومشاهدتها بجودة عالية وهو التالي.

ما خفي أعظم مباشر

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 10971 V)) 27500 – 3/ SD نايل سات 12520 H)) 27500 – 5/6 HD سهيل سات 11604 (H) 27500 – 3/4 SD سهيل سات 11045 H)) 27500 – 2/3 HD هوت بيرد 2111 V)) 27500 – 3/4 SD

قناة الجزيرة مباشر

القمر الصناعي نايل سات التردد 12520 معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4 الجودة و الاستقطاب HD - افقي

بث مباشر خارج الحسابات

وضمن المعلومات التي نقدمها حول مشاهدة برنامج ما خفي أعظم لتامر المسحال خارج الحسابات بث مباشر وضعنا لكم رابط الفيسبوك الخاصة بهذا البرامج وهي التالي هنــــــــــــــــــــــــــــا