اعتقال ٤ فلسطينيين بدعوى إعداد عبوات لتفجيرها

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، ٤ فلسطينيين من الضفة الفلسطينية المحتلّة والداخل الفلسطيني المحتل منذ سنة 1948؛ بدعوى التخطيط لتصنيع عبوات ناسفة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن فلسطينيَيْن قاصرَيْن من مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل جرى اعتقالهما نهاية نوفمبر الماضي، وعُثر بحوزتهما على مواد كيميائية لتصنيع العبوات.

وأشارت إلى أنه جرى اعتقال فلسطينيين اثنَيْن من الضفة المحتلة بتهمة العمل مع الاثنين السابقين؛ لإعداد العبوات والتخطيط لتفجيرها ضد أهداف إسرائيلية". بحسب الادّعاء.

ووفق الإذاعة فقد وجهت نيابة الاحتلال للمعتقلين الأربعة تُهم إعداد العبوات الناسفة والانضمام لخلية محظورة.