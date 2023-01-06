تباطؤ التضخم في منطقة اليورو والبنك يشدد في السياسة النقدية

بينت إحصائيات رسمية، اليوم الجمعة، وجود تباطؤ أكبر من المتوقع للتضخم في منطقة اليورو في كانون الأول الماضي، ما قد يخفف الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لتشديد أكبر في السياسة النقدية.

وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، إن مؤشر أسعار المستهلكين في التكتل (19 دولة) زاد في كانون الأول الماضي بنسبة 9.2%، على أساس سنوي، مقابل توقعات بزيادة بنسبة 9.7%، ومتباطئا من 10.1% في تشرين الثاني 2022.

وجاء التباطؤ في معدل التضخم مدفوعا خصوصا بتراجع أسعار الطاقة، التي سجلت زيادة سنوية بنسبة 25.7% في كانون الأول انخفاضا من 34.9% في تشرين الثاني، بالرغم من تسارع أسعار الغذاء والمشروبات والتبغ التي سجلت زيادة بنسبة 13.8% في كانون الأول ارتفاعا من 13.6% في تشرين الثاني، والسلع الصناعية بزيادة 6.4% مقابل 6.1% في تشرين الثاني، والخدمات 4.4% ارتفاعا من 4.2% في تشرين الثاني.

ومن بين دول التكتل الـ19، تباطأ المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين في 17 دولة، فيما ارتفع في دولة واحدة هي مالطا (من 7.2% إلى 7.3%)، واستقر في واحدة هي سلوفينيا عند 10.8%.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في كانون الأول، مخالفا توقعات بزيادة 0.8%، ومقارنة مع انخفاض بنسبة 0.1% في تشرين الثاني.

وقام البنك بتسريع وتيرة زيادة الفائدة برقعها 0.75% مرتين متتاليتين في أيلول وتشرين الأول، قبل أن يبطئها بزيادة 0.5% في كانون الأول الماضي، بعدما بدأ معدل التضخم في التباطؤ.