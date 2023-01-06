مسيرة جماهيرية حاشدة رفضا للحصار على اليمن

شهدت مدينة صعدة، اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة رفضا للحصار السعودي على اليمن تحت شعار (الحصار حرب)، وهذه المسيرة هي الأولى من ضمن عشرات المسيرات التي ستخرج اليوم في العاصمة صنعاء والمحافظات رفضا للحصار.

وتوافدت الحشود من مختلف مديريات محافظة صعدة الريفية منذ الصباح الباكر حاملين صورا لقائد الثورة السيد عبدى الملك بدرالدين الحوثي والأعلام اليمنية وشعارات الحرية الرافضة للهيمنة الأمريكية، وكذلك صور الشهداء.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات عبرت عن الغضب تجاه الحصار الاقتصادي الأمريكي على الشعب اليمني، محملة أمريكا مسؤولية استمرار الحصار.

يذكر أنه ستخرج عصر اليوم الجمعة في العاصمة صنعاء وعموم المحافظات عشرات المسيرات الجماهيرية الكبرى تحت شعار (الحصار حرب) رفضا للحصار الأمريكي السعودي الإماراتي.