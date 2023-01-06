"المجلس الإسلامي بالهند" يندد باقتحام "بن غفير" للمسجد الأقصى

استنكر مجلس المشاورات الإسلامي لعموم الهند، اليوم الجمعة، اقتحام وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" المتطرف ايتمار بن غفير حرم المسجد الأقصى.

وأكد المجلس في بيان صحفي، ان هذا العمل "انتهاكاً صارخاً لحرمة ثالث أقدس مكان في الإسلام، وخرقاً للقانون الدولي، مبينًا أنّ هذا الاقتحام من شأنه زعزعة الأمن والسلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو تهديد خطير لاستقرار المنطقة بأسرها.

وطالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، لاتخاذ إجراءات سريعة وصارمة لوضع حد لهذا الاستفزاز.

ودعا المجلس، منظمة التعاون الإسلامي لتبني استراتيجية موحدة بالتعاون مع المجتمع الدولي، لمنع أية خطوات استفزازية قد يرتكبها الاحتلال الصهيوني والتي من شأنها تقويض السلام في المنطقة.