البطش: سليماني لم يتراجع عن خيار الدفاع عن فلسطين ودعم المقاومة بالمال والسلاح

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أن الشهيد سليماني لم يتراجع عن خيار الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم المقاومة عبر المال والسلاح.

وقال البطش في كلمة له خلال "ملتقى شهيد القدس الشبابي" الذي ينظمه حزب الله والفصائل الفلسطينية في الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني، أن اغتيال القائد سليماني هدفه قتل الأمل المزروع في قلوب من تعاهدوا على نصر فلسطين، مشيرًا إلى أنه شكّل حاضنة إسلامية لمقاومة المشروع الصهيوني.

وأضاف، أن "الشهيد سليماني لم يتراجع عن خيار الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم المقاومة عبر المال والسلاح، مبينًا انه رفض الاعتراف بالاحتلال وبشرعية وجوده وآمن بأن طريق التحرير فقط بالمقاومة فأخذ على عاتقه دعم المقاومة".

ودعا عضو المكتب السياسي في الجهاد، الدول العربية للحذو حذو إيران في دعم القضية الفلسطينية.