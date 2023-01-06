بالصور الجهاد الإسلامي وحماس برفح تنظمان فعالية دعماً للقدس والأقصى

نظمت ​حركتي الجهاد الإسلامي وحماس بمدينة رفح ظهر اليوم الجمعة، فعالية تضامنية نصرةً للمسجد الأقصى ولمواجهة التهويد والإقتحامات.

وشارك في الفعالية التي نظمت أمام مسجد الهدى بمنطقة يبنا قادة من حركتي الجهاد وحماس والفصائل القوى والعشرات من الجماهير، رافعين شعارات نصرةً للقدس والمقدسات.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي برفح أ. خالد زنون، إن الاحتلال يظن بإمعانه بإجرامه في القدس والأقصى بأنه يستطيع أن يتنزع إيماننا بحقنا الثابت في فلسطين.

وأكد زنون أن القدس خط أحمر والأقصى صاعق تفجير كبير، ونحن رأس الحربة في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف ستبقي حركتا الجهاد وحماس وجميع الفصائل الفلسطينية محافظين على عهدنا في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، نحن أقوياء بحقنا في القدس وغزة ستبقى يدها على الزناد وفي الميدان دومًا.















