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تفاصيل الخبر
هل يستطيع الترجي الفوز بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم؟
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:20 ص
06 يناير 2023
هل يستطيع الترجي الفوز بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم؟
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