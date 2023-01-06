هل يستطيع الترجي الفوز بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:20 ص
06 يناير 2023
الترجي التونسي
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هل يستطيع الترجي الفوز بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم؟

 

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