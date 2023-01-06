بالفيديو الأسير المحرر المناضل كريم يونس يوجه رسالة لوالديه

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:06 ص
06 يناير 2023
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الأسير المحرر المناضل كريم يونس يوجه رسالة لوالديه

 

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