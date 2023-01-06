صحيفة عبرية: عاصفة بـ"المحكمة العليا" لبحث تعيين درعي وزيراً.. وقرار دراماتيكي قريباً

شهدت المحكمة العليا الصهيونية، مساء أمس الخميس، عاصفة ونقاشاً حاداً لبحث تعيين أرييه درعي وزيراً، فيما سيتم اتخاذ قرار دراماتيكي قريباً بخصوص القضية.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية: "في عين العاصفة، 11 قاضي في المحكمة العليا بحثوا أمس وخلال ست ساعات في تعيين اريه درعي وزيرا على الرغم من إدانته بالفساد والحكم عليه بالسجن مع موقف التنفيذ".

وأضافت الصحيفة العبرية: "القرار سيتم إصداره خلال أيام".

وتابعت: "في الوقت الذي طرح وزير القضاء "ليفين" الإصلاحات غير المسبوقة في الجهاز القضائي للسيطرة عليه من قبل الحكومة الجديدة، سيتخذ قضاة المحكمة العليا قرارا دراماتيكيا في ملف اريه درعي".

من ناحيته قال الصحفي "الإسرائيلي" ناحوم برنع : ما بالك ليفين؟، فيما قالت الكاتبة سيما كدمون : القضاء؟ ليفين يريد أن يكون رئيسا للحكومة".

من جانبه صرح رئيس المحكمة العليا الصهيونية السابق يتساك زمير: "الخطة التي أعدتها الحكومة الجديدة تهدف لهدم الجهاز القضائي".

وتظاهر العشرات من "الإسرائيلين"، أمس، أمام المحكمة العليا الصهيونية، ورفعوا شعارات ضد درعي منها:" مجرم جنائي لا يعين وزيراً".