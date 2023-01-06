ما هي الطريقة التي تفوق بها محرز في الدوري الإنجليزي؟

لعب النجم الجزائري رياض محرز دور البطولة في قمة الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي جمعت بين تشيلسي وضيفه مانشستر سيتي.

وكان صاحب الـ31 عاما بدأ المباراة التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج أمس الخميس، على مقاعد البدلاء بعدما قرر مدربه بيب جوارديولا استبعاده من التشكيلة الأساسية.

وبعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني، لم يحتج محرز سوى 3 دقائق و43 ثانية لوضع بصمته في اللقاء بإحراز هدف المباراة الوحيد لصالح الضيوف.

شبكة "سكواكا" للإحصائيات، كشفت عن نجاح محرز في التفوق على سجله التهديفي مع ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، عبر وصوله لهدفه الـ40 بقميص الفريق السماوي.

وخلال الفترة التي لعبها محرز مع الثعالب بين عامي 2014 و2018، سجل اللاعب 39 هدفا مع الفريق في البريميرليج.

وتجاوز محرز سجله السابق مع ليستر سيتي في غضون 4 سنوات ونصف، وذلك بعد انتقاله لحامل لقب البريميرليج في صيف 2018 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن محرز بدأ في استعادة مستواه تدريجيا، خاصة بعد استئناف البريميرليج عقب فترة توقف كأس العالم قطر 2022.