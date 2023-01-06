تجميد نشاط رونالدو في النصر السعودي؟!

وصلت بطاقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، لتحدد موقفه من المشاركة مع فريقه الجديد.

وبحسب ما كشفته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن بطاقة رونالدو تضمنت عقوبة الإيقاف مباراتين، نتيجة قرار انضباطي من اتحاد اللعبة الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة السعودية: "أنه لا يمكن للنصر إشراك رونالدو في أي مباراة، وإلا سيفقد النقاط التي يتحصل عليها عند أي احتجاج".

ويبدأ تطبيق العقوبة من تاريخ تسجيل النجم البرتغالي، والذي يتعين على إدارته الجديدة إسقاط اسم أحد اللاعبين الأجانب الثمانية من الكشوفات.

وسيغيب كريستيانو رونالدو عن المباراتين المقبلتين للنصر أمام كل من الطائي والشباب في الدوري السعودي.

ويواجه الفريق العاصمي اليوم الجمعة نظيره الطائي في مباراة مؤجلة من أمس ضمن الجولة 12 من دوري روشن السعودي، قبل مواجهة الشباب يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري بالجولة 13.

ومن المنتظر أن يشارك صاحب الـ37 عاما مع النصر في أول مباراة رسمية أمام الاتفاق يوم 21 يناير/ كانون الثاني الجاري على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري السعودي.

جدير ذكره أن عقوبة الإيقاف صدرت ضد كريستيانو رونالدو من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عندما كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد، على خلفية تحطيمه هاتف مشجع، بعد الهزيمة أمام إيفرتون الموسم الماضي.