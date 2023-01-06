بالصور الآلاف يـــؤدون صلاة الفـــجر بالمسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:49 ص
06 يناير 2023
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أدى الآلاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة 6-1-2023، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك في المدينة المقدسة.

وأفادت مصادر محلية، بأن آلاف المواطنين احتشدوا في باحات الأقصى المبارك حيث أدوا الصلاة فيه بالرغم من المعيقات التي وضعها الاحتلال والأجواء الباردة.

ودعت العديد من الجهات والهيئات المقدسية، المواطنين للرباط الدائم في باحات المسجد الأقصى؛ لقطع الطريق على المستوطنين لتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.

ويُشار إلى أنه اقتحم صباح الثلاثاء الماضي المتطرف ايتمار بن غفير المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، لمدة قصيرة لم تتعدى الـ13 دقيقة وشروط أخرى وضعها رئيس "الشاباك" الصهيوني على بن غفير.

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