الطقس: أجــواء غائمة وبـاردة وفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، الجمعة 2023-01-06، أن يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

السبت: 2023-01-07

يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.