منح وزير الخارجية والمغتربين "شهادة ضيف رسمي" في البرازيل

منحت بلدية برازيلية، اليوم الخميس، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي "شهادة ضيف رسمي".

وسلم شيكو برازيليرورئيس البلدية، الشهادة للمالكي خلال استقباله في مقر البلدية، بحضور سفير دولة فلسطين لدى البرازيل والبارغواي إبراهيم الزبن.

وأكد رئيس البلدية أهمية الزيارة الأولى لمسؤول فلسطيني بعد تسلم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مقاليد الحكم، مشددا على عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين البرازيلي والفلسطيني.

وقدم المالكي شكره للبلدية البرازيلية ورئيسها على تكريمه، كتعبير عن تقدير واحترام سلطات وأهالي المدينة للشعب الفلسطيني، داعيا رئيس البلدية إلى زيارة فلسطين، خاصة مدينة أريحا، على رأس وفد يضم رؤساء بلديات ترتبط باتفاقيات توأمة مع بلديات ومدن فلسطينية.