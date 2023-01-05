صور.. من هي المفقودة خميس مشيط في السعودية .. قصة هاشتاق مفقودة خميس مشيط

من هي المفقودة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية ، حيث تصدر وسم المفقودة خميس مشيط على تويتر وسط تفاعل بالآلاف من الأشخاص من داخل هذه المحافظة وجاءت هذه المقالة التي عدها فريق فلسطين اليوم الإخباري بعد عمليات البحث المتواصلة على محركات البحث كما أننا رصدنا بعض من التغريدات التي تدعو الله عزوجل بأن يتم العثور عليها كما طالبوا من الجهات المعنية وفرق التطوع بضرورة تكثيف عمليات البحث الميدانية ولقد وضعنا لكم في هذه السطور مقطع فيديو بأقل من دقيقة واحدة وهي تعود لام الفتاة وهي على النحو التالي:

قصة هاشتاق مفقودة خميس مشيط على توتير

وفي هذه الفقرة وضعنا لكم ملخص عن قصة هاشتاق مفقودة خميس مشيط المتصدر على قائمة التريند في المملكة العربية السعودية ، إذ ان ام فتاة قامت بنشر فيديو تم تداوله بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تناشد بها الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان بضرورة اصدار ايعاز للسلطات المحلية والجهات المختصة في تكثيف الجهود على ابنتها البالغ من العمر 13 عاما .

تفاصيل مفقودة خميس مشيط

وأضاف الوالدة أن ابنتها قد فقدت اثناء خروجها من المدرسة قبل أيام مطالبة من جميع الجهات المعنية والفرق المتطوعة بضرورة الوقوف إلى قضيتها ومساعدتها من اجل الحصول عليها ، كما ودعت كل شخص يشوفها بنقلها إلى اقرب مركز شرطة .

مفقودة خميس مشيط

عبير حمد علقت : "اسأل الله العلي العظيم أن يردها لك في هذه الليلة الفاضلة وان يحفظها لك من كل سوء وان يجبر مصابك ".

أما المواطن أحمد علق استودعناها الله عز وجل الله يردها لك في هذه الليلة الفضيلة ليلة الجمعة ان يردها لك سالمة وان يحفظها ان شاء الله من كل سوء يا رب ".

#مفقوده_خميس_مشيط

نسأل الله العلي العظيم ان يردها إلى أهلها عاجلاً غير آجل pic.twitter.com/f5VrHxoKiw — يحيى ال شيبان (@yyy58019245) January 5, 2023

والناشط يزين علق على هاشتاق مفقودة خميس مشيط : "الله يحفظها بحفظه ويردها لامها تابعو كاميرات المدرسة وبعدها الين توصلوا لشي يساعدكم ".

هديل علق : لازم قبل كل شيء يسئلون الام كيف تعاملك مع البنت وهل صارت بينكم مشكله قريبه عشان يعرفون هيا انخطفت ولا راحت بكيفها ".