فيديو.. ما قصة هاشتاق مفقودة خميس مشيط على تويتر .. تفاصيل مفقودة خميس مشيط في السعودية

ما قصة هاشتاق مفقودة خميس مشيط على تويتر ، وضجت آلاف التغريدات على هذه المنصة في ساعات مساء اليوم الخميس 5-1-2022 في تفاعل واضح من قبل الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية على فقدان فتاة في محافظة مشيط بداخل المملكة فيما يطالب السكان والعائلة من الجميع وأيضا السلطات المحلية بضرورة تكثيف الجهود في السعي إلى العثور على هذه الفتاة فيما يبحث مئات الأشخاص على موقع جوجل الشهير من أجل الوصول إلى التفاصيل الكاملة وسرعان ما قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة هو هذا الامر الذي بات حديث المواطنين وهو التالي .

قصة هاشتاق مفقودة خميس مشيط على توتير

وفي هذه الفقرة وضعنا لكم ملخص عن قصة هاشتاق مفقودة خميس مشيط المتصدر على قائمة التريند في المملكة العربية السعودية ، إذ ان ام فتاة قامت بنشر فيديو تم تداوله بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تناشد بها الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان بضرورة اصدار ايعاز للسلطات المحلية والجهات المختصة في تكثيف الجهود على ابنتها البالغ من العمر 13 عاما .

تفاصيل مفقودة خميس مشيط

وأضاف الوالدة أن ابنتها قد فقدت اثناء خروجها من المدرسة قبل أيام مطالبة من جميع الجهات المعنية والفرق المتطوعة بضرورة الوقوف إلى قضيتها ومساعدتها من اجل الحصول عليها ، كما ودعت كل شخص يشوفها بنقلها إلى اقرب مركز شرطة .

#مفقوده_خميس_مشيط

نسأل الله العلي العظيم ان يردها إلى أهلها عاجلاً غير آجل pic.twitter.com/f5VrHxoKiw — يحيى ال شيبان (@yyy58019245) January 5, 2023

مفقودة خميس مشيط

عبير حمد علقت : "اسأل الله العلي العظيم أن يردها لك في هذه الليلة الفاضلة وان يحفظها لك من كل سوء وان يجبر مصابك ".

أما المواطن أحمد علق عبر حسابه على وسم مفقودة خميس مشيط :" استودعناها الله عز وجل الله يردها لك في هذه الليلة الفضيلة ليلة الجمعة ان يردها لك سالمة وان يحفظها ان شاء الله من كل سوء يا رب ".

والناشط يزين علق : "الله يحفظها بحفظه ويردها لامها تابعو كاميرات المدرسة وبعدها الين توصلوا لشي يساعدكم ".

هديل علق : لازم قبل كل شيء يسئلون الام كيف تعاملك مع البنت وهل صارت بينكم مشكله قريبه عشان يعرفون هيا انخطفت ولا راحت بكيفها ".