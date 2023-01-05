اخر تحديث : تردد قناة النور قرآن الجديد نايل سات 2023 بجودة HD ... تردد قناة النور الإسلامية

تردد قناة النور قرآن الجديد نايل سات 2023 بجودة HD ، وبسبب اهتمام مئات الالاف من الأشخاص من المسلمين في معظم الدول العربية والإسلامية في ضبط تردد قناة النور قرآن الجديد على جميع الأقمار وتجسد ذلك في عمليات البحث المستمرة على محرك جوجل الشهير في المقابل قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي نتحدث بشكل وافي عن هذه القناة الرائدة والتي تبث بشكل مجاني وبدون تشفير وعلى مدار الساعة ويأتي هذه التردد ضمن سلسلة ترددات يقوم الفريق في نشرها عبر موقعنا المميز وعن تفاصيلها فهي التالي :

تردد قناة النور قرآن الجديد نايل سات 2023

ولقد وضع لكم الفريق التفاصيل التي تتحدث عن تردد قناة النور الإسلامية الجديد ويمكن لجميع الأشخاص من التعرف عليها بكل سهولة وضبطه على شاشات التلفاز وهو .

القمر الصناعي - الجودة التردد- الاستقطاب FEC/SR نايل سات – SD 10872 V)) 27500 – 7/8

وبعد ذلك وضعنا لكم خطوات ضبط تردد قناة النور على القمر الصناعي النايل سات وهي خطوات سهلة ويمكن لأي شخص ضبطتها بشكل ما اوردناه أي بالترتيب وهو على النحو التالي :

استقبل تردد قناة النور قرآن الجديد

ضبط تردد قناة النور قرآن الجديد نايل سات

ولقد وضعنا لكم خطوات ضبط تردد قناة النور قرآن الجديد وهو على النحو التالي: أولا: يترتب عليكم من الان أي في أولى الخطوات فتح قائمة Menu من الخيارات في جهاز الريسيفر وبعدها على الفور قم باختيار خيار التثبيت من الخيارات التي تظهر أمامك.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية من عملية الضبط قم باختيار القمر الصناعي النايل سات Nilesat ، وبعدها يترتب عليكم من الان اختيار إضافة تردد جديد وإدخال تردد قناة النور للرقية الشرعية الجديد.

ثالثا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة قم بإضافة الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز الموضح في الجدول أعلاه ، ثم الضغط على OK لبدأ البحث وانتظر حتى ينتهي.

رابعا: وفي الخطوة الأخيرة ، إذ بعد انتهاء البحث الضغط على Save لحفظ القنوات الجديدة ، وبهذه الخطوات يمكنكم بشكل مباشر مشاهدة القناة مجانا وبكل اريحية تامة .

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع تردد قناة النور قرآن الجديد نايل سات 2023 بجودة HD نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .