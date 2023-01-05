بث مباشر: تردد قناة 12 تركية الجديد 2023 HD على لنايل سات .. ضبط تردد قناة 12 تركية

تردد قناة 12 تركية الجديد 2023 HD على القمر الصناعي النايل سات ، أكثر من سبعون الفا هي كميات البحث التي رصدها فريق فلسطين اليوم الاخباري مع الدخول في العام الجديد وهو ما دفعنا مؤخرا في كتابة هذه المقالة التي نوضح لكم من خلالها التفاصيل الكاملة حول خطوات ضبط تردد قناة 12 التركية على الرسيفر وهذه القناة التي يشاهدوها الملايين من الأشخاص في العالم لا سيما في تركيا والمنطقة العربية ونشير لكم في هذه المقدمة إلى أنها تعد أحد القنوات الفضائية المتخصصة في عرض المسلسلات التركية المترجمة والمدبلجة للعربية على مدار اليوم أما عن ضبط الإشارة هي على النحو التالي:

تردد قناة 12 تركية الجديد 2023 HD

وعلى الفور وضعنا لكم في طيات سطور هذه المقالة تردد قناة 12 تركية الجديد 2023 HD حيث يمكن لكم الان ضبطه بكل اريحية تامة وبالتالي مشاهدة القناة وهو على النحو التالي:

التردد- الجودة التردد/الاستقطاب FEC/SR نايل سات – HD 11096 H)) 27500 – 7/8

وبعد أن تعرفتم سويا على التردد سوف تتعرفون على خطوات ضبط التردد على الرسيفر في السطور التالية ، ونطلب من حضراتكم بشكل مباشر في اتباع الخطوات وفق ما هو مكتوب .

خطوات ضبط تردد قناة 12 تركية

ولقد وضعنا لكم أسهل خطوات ضبط تردد قناة 12 تركية الجديد وهي على النحو التالي: أولا: وفي الخطوة الأولى من عملية الضبط يترتب عليكم الان الضغط على زر القائمة (menu ) من الريموت كنترول ثم بعدها على الفور قم باختيار من القائمة كلمة التركيب (installation).

ثانيا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة في اعداد الضبط سوف تظهر قائمة بها عدة خيارات، حدد التثبيت اليدوي (Manual installation)، وبعدها يترتب عليكم باختيار القمر الصناعي نايل سات (Nilesat ) من قائمة الأقمار الصناعية.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، يترتب عليكم ادخال التردد وجميع البيانات الموضحة في الجدول السابق، وبعدها يترتب عليكم الضغط على كلمة بحث ) Search) لبدأ البحث عن القنوات التي تحمل نفس التردد.

رابعا: وفي الخطوة الأخيرة من عملية ضبط تردد قناة 12 التركية ، وعند الانتهاء من البحث سيُطلب منك الضغط على حفظ لحفظ القنوات الجديدة ، وبهذه الخطوات سوف تشاهدون القناة مباشر .

تردد قناة 12 تركية الجديد

مسلسلات قناة 12 تركية

أولا: مسلسل قطاع الطرق.

ثانيا: مسلسل قيامة ارطغرل.

ثالثا: مسلسل المؤسس عثمان

رابعا: مسلسل الهارب.

خامسا: مسلسل الدخيل.

سادسا: مسلسل القبضاي.

سابعا: مسلسل ألب أرسلان.

ثامنا: مسلسل وادي الذئاب.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا على وضع تفاصيلها حول تردد قناة 12 تركية الجديد 2023 HD على القمر الصناعي النايل سات نشير إلى أنكم إلى أنها تعرض المسلسلات إما مترجمة إلى اللغة العربية أو مدبلجة باللغة العربية.