"الحزب التقدمي" يندد باقتحام الأقصى والاعتداء على مقبرة مسيحية

استنكر الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، "بما يشكله ذلك من استفزاز مقصود لمشاعر العرب والمسلمين والفلسطينيين، وانتهاك فاضح للمقدسات والمقامات الدينية".

وقال الحزب في بيان صحفي، إن الاعتداء على المقبرة البروتستانتية التابعة لمطرانية القدس، "والذي يأتي في ظل نزعة التطرف العنصري التي تشكّل حكومة (بنيامين) نتنياهو اليمينية الحاضن الفعلي لها".

وطالب الحزب بالمزيد من العمل الجاد فلسطينيا وعربيا ودوليا، لمواجهة هذا التطرف العنصري لدى الاحتلال الإسرائيلي ولجم ممارساته العدوانية على كل المستويات".

ودعا القوى الفلسطينية وأطياف الشعب الفلسطيني كافة للتوحد والالتفاف أكثر حول قضيتهم ونبذ التفرقة والتلاقي حول الخيارات الممكنة لمواجهة الاحتلال.

ووجه التحية للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وبخاصة عميد الأسرى كريم يونس، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الذي خرج اليوم إلى الحرية بعد قضاء أربعين عاما في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".