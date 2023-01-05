بث مباشر قناة SSC لمشاهدة مباراة الهلال والاتحاد كلاسيكو السعودية التي سقام اليوم الخميس 5-1-2023 حيث سيتنافس الفريقين ضمن الجولة الثانية عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها سوف تتعرفون على رابط البث المباشر قناة SSC كونها تعد المسؤولة الأولى عن عرض مباراة الاتحاد والهلال وسوف نتعرف سويا أيضا على تشكيلتهما فيما بدأت الجماهير المتفرجة بالتفاعل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي كافة لا سيما على تويتر والفيسبوك وكل ما عليكم الان هو المتابعة الكاملة حتى النهاية التي نوضح من خلالها استفسار المتابعين عن هذه المباراة التي ينتظر الملايين من الأشخاص انطلاقها .

بث مباشر قناة SSC لمشاهدة مباراة الهلال والاتحاد

وفي اطار هذا الموضوع الذي نتحدث من خلاله عن رابط بث مباشر قناة SSC لمشاهدة كلاسيكو السعودية في مباراة الهلال والاتحاد وضعنا لكم التردد الرسمي لها ويترتب عليكم ضبطتها على شاشات التلفاز وهي :

تردد قناة SSC عرب سات 2023

تردد القناة: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة SSC نايل سات 2023

تردد القناة : 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تشكيلة الاتحاد أمام الهلال الرسمية

أولا: وفي خط الوسط يضم كل من : طارق حامد، برونو هنريكي.عبد الرحمن العبود.

ثانيا: وفي خط الدفاع يضم كل من : مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، حمدان الشمراني.

ثالثا: وأخيرة يتولى حراسة المرمى اللاعب: مارسيلو غروهي.

تشكيلة الهلال أمام الاتحاد الرسمية

أولا: وفي خط الهجوم يضم كل من : أوديون إيجالو، لوسيانو فييتو، سالم الدوسري.

ثانيا: وفي خط الوسط يضم كل من: محمد كنو، جوستافو كويلار، أندريه كاريلو.

ثالثا: وفي خط الدفاع يضم كل من: سعود عبد الحميد، هيون سو، علي البليهي، ناصر الدوسري.

رابعا: وفي حراسة المرمى يتولى اللاعب: عبد الله المعيوف.

بث مباشر كلاسيكو السعودية اليوم HD

وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية سوف تبدأ مباراة الهلال والاتحاد كلاسيكو السعودية بث مباشر على قناة SSC وستقام على ملعب الجوهرة الرياضية في مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز الرياضية .