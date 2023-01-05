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بالفيديو
الأسير المحرر كريم يونس يوجّه رسالة إلى غــزة..!
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:41 م
05 يناير 2023
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