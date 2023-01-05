بث مباشر الزمالك اون سبورت-بث مباشر الزمالك والداخلية يلا شوت، لتعويض خسارته أمام أسوان يدخل الزمالك مساء اليوم الخميس أمام الداخلية في الجولة الـ12 من عمر الدوري المصري الممتاز 2022/2023، وعينه على تحقيق الفوز وإعادة سكة الانتصارات للفريق، كون مباراة الزمالك والداخلية اليوم تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ويقود مباراة الزمالك والداخلية اليوم الحكم: محمود ناجي ومساعده محمد لطفي وأحمد عبد الغني، والحكم الرابع إبراهيم محمد وحكم الفار محمد الصباحي ومساعده محمود عبد السميع.

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ومباراة الزمالك والداخلية ستكون معروضة على قناة أون تايم سبورت 1 ON Time Sports 1 HDبتعليق أيمن الكاشف، ضمن الأسبوع الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2022/2023م، وستقام مباراة الزمالك والداخلية عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، بث مباشر الزمالك اون سبورت-بث مباشر الزمالك والداخلية يلا شوت

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بث مباشر الزمالك اون سبورت-بث مباشر الزمالك والداخلية يلا شوت، وأعلن مدرب الزمالك تشكيل الزمالك أمام أسوان اليوم، وجاء تشكيل الزمالك المتوقع أن يخوض لقاء الداخلية الليلة على النحو التالي : في حراسة المرمى : محمد عواد، أما خط الدفاع : أحمد فتوح ، حسام عبد المجيد ، مصطفى الزناري ، حمزة المثلوثي، أماخط الوسط : عمرو السيسى ، دونجا، امام عاشور، فيما حل في خط الهجوم : احمد سيد زيزو، مصطفى شلبى ، سيف الدين الجزيرى.

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ويحتل الزمالك مركز الوصيف برصيد 24 نقطة، بينما يقبع الداخلية في المركز ال16 برصيد 8 نقاط.، بث مباشر الزمالك اون سبورت-بث مباشر الزمالك والداخلية يلا شوت

وكان الزمالك قد خسر مباراته الأخيرة أمام أسوان بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة 11، حيث يسعى لمصالحة جماهيره في لقاء اليوم، ومواصلة مطارد الأهلي المتصدر بفارق 3 نقاط.

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ومباراة الزمالك والداخلية ستقام عند الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين والساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية وقطر، والساعة الثامنة مساء بتوقيت الامارات، وستقام مباراة الداخلية والزمالك لحساب الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز2023/2022م، لمشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والداخلية اضغط هنـــــــا