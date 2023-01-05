تشافي: عقدنا الأمور على أنفسنا ضد إنتر سيتي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:52 م
05 يناير 2023
تشافي
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أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عدم رضاه رغم الانتصار بنتيجة (4-3) خلال مواجهة إنتر سيتي في دور ال32 لكأس ملك إسبانيا، أمس الأربعاء.

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "يمكن أن يحدث ذلك، وبطولة الكأس بها هذه الأشياء، هناك 7 فرق من الدرجة الأولى تم إقصائها والأغلبية ضد فرق الفئة الأدنى".

وأضاف: "كان لدينا فرص للتقدم بنتيجة (2-0)، أو (3-1)، أو (4-2)، لكننا عقدنا الأمور على أنفسنا".

وتابع: "نفس الشيء حدث ضد إسبانيول، بعدم قتل المباراة، وكان هذا تحذيرا وما حدث ضد إنتر سيتي تحذير جديد، ولحسن الحظ تأهلنا إلى دور ال16".

وعن عودة أراوخو، علق: "عودته من أكثر الأمور الإيجابية، هو لاعب أساسي ومحارب وله دور قيادي، وأنا سعيد جدا من أجله".

وحول قرار إيقاف ليفاندوفسكي، أوضح: "أفكر في المباراة وتحليل ما حدث، لدينا الوقت للاستعداد لمباراة الأحد ضد أتلتيكو مدريد، وعلينا أن نمتثل لقرار أنه لن يلعب".

وأتم تشافي: "المباراة جيدة وسأرحل وأنا راض، لكنني لست سعيدا بالقوة في المنطقة، أما الباقي فنحن في حالة جيدة، وصنعنا العديد من الفرص، وكل مباراة مختلفة".

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