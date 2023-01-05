مدافع الهلال السعودي يتوعد كريستيانو رونالدو..!

وجه علي البليهي مدافع الهلال السعودي، رسالة تحد واضحة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الجديد.

وانضم رونالدو إلى صفوف النصر في صفقة تاريخية، حيث وقع عقداً يمتد لموسمين ونصف، وينتهي في صيف 2025.

وقال البليهي في تصريحات عبر صحيفة "الرياضية" السعودية :"بالتأكيد صفقة رونالدو ستكون مفيدة للكرة السعودية، لأنه من أفضل لاعبي العالم".

وأضاف المدافع السعودي البليهي :""أتمنى التوفيق لرونالدو، وأقول له نراك قريبا".

ورفع نجم الهلال لهجة التحدي بقوله "لا أخشى إلا نفسي فقط، وكريستيانو رونالدو سيعلم من هو علي البليهي، طالما كنت في حالتي الفنية والبدنية".

وواصل قائلاً: "لا يهم من يلعب أمامي، الأهم أن أكون واثقًا من نفسي، لذلك لا أخشى أي لاعب مهما كان".

وبخلاف تحد كريستيانو رونالدو، استعاد علي البليهي ذكرى لا تنسى من الفوز التاريخي لمنتخب السعودية على الأرجنتين (2-1) في كأس العالم 2022.

وكشف مدافع الهلال بقوله "أخبرت (ليونيل) ميسي أنه لن يفوز علينا حتى إذا لعب ضدنا 5 مرات".

وكان النصر تعادل مع الهلال (2-2) يوم 26 ديسمبر/ كانون أول الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين الفريقين في الدور الثاني، يوم 3 مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة 25.

جدير ذكره أنه من المحتمل أن يلتقي الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي أواخر الشهر الحالي، حال فوزهما على الفيحاء والاتحاد تواليا في دور الأبعة