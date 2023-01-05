السفير دياب اللوح يوقع برتوكول استلام حصة فلسطين من لحوم الأضاحي من السعودية

وقع سعادة سفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح ، أمس الأربعاء ، مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي ، بروتوكول استلام حصة دولة فلسطين من لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة العربية السعودية ، والمتمثلة في عدد (12000) اثنتي عشرة ألف أضحية لموسم حج عام 1443 هـ / 2022 م.

جاء ذلك خلال مراسم حفل توقيع الاستلام والتسليم لحصة كل من مصر وفلسطين، في مقر السفارة السعودية، بحضور ممثلي المشروع أ.ربيع فيصل الخليل، وأ.عبدالرحمن الزهراني.

وفي بداية اللقاء ، رحب سعادة السفير أسامة نقلي بالضيوف، ناقلاً لهم تحيات وتقدير قيادة وشعب المملكة العربية السعودية، ومنوها بالاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء للتعاون والتكامل مع الدول العربية، وفي القلب منها الشقيقتين مصر ودولة فلسطين.

ووجه نقلي الشكر والتقدير للبنك الإسلامي للتنمية على جهوده المحمودة في دعم تلك المبادرة التي تعكس قوة الروابط الحكومية والشعبية للمملكة مع البلدين الشقيقين، سائلا المولى عز وجل أن يديم على أوطاننا الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، وأن يكلل كافة الجهود الإنسانية بالتوفيق والسداد.

ومن جهته تقدم السفير دياب اللوح بالشكر والتقدير للشقيقة المملكة العربية السعودية لمواقفها الثابتة و الداعمة للقضية الفلسطينية ، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته .

وتقدم كذلك السفير دياب اللوح بالشكر للشقيقة الكبرى مصر لدعمها المستمر على كافة الصعد وصولا إلى تحقيق السلام الشامل بالمنطقة مع الحفاظ على الحقوق الوطنية التاريخية ، مشيدا بتعاون البنك الإسلامي للتنمية مع جمهورية مصر العربية لتسهيل الإجراءات اللوجستية المتعلقة بنقل لحوم الأضاحي إلى قطاع غزة ، وحرص البنك الإسلامي للتنمية على دعم المشاريع الخيرية التي من شأنها تحقيق أقصى استفادة للمسلمين في كافة أنحاء المعمورة.